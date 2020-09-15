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Hürriyet
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Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Kozan’da orman yangını

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Kozan’da orman yangını
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ADANA’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kozan'ın Çulluuşağı Mahallesi Elmalı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 64 personel ve çok sayıda vatandaşın müdahalesiyle 1,5 saatte büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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