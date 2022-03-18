Koza Holding davasında Cafer Tekin İpek’e 21 yıl hapis

Haberin Devamı

Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Ocak 2021’de görülen davada, Cafer Tekin İpek, ’terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl 3 ay, 22 ayrı ’Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan 53 yıl 104 ay 201 gün, ’Sermaye Piyasa Kanununa muhalefet’ suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. İpek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) ’Vergi Kanununa muhalefet’ suçuyla ilgili bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Gökhan Günaydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nin, sanık Cafer Tekin İpek hakkında, ’Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan hükmü bozduğunu belirtti. Mahkemede savunma yapan sanık İpek, yeniden yargılandığı ’Vergi Kanununa muhalefet’ suçunu işlemediğini iddia ederek, beraatını talep etti.

Haberin Devamı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık avukatının da savunmasının ardından kararını açıklayan Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık İpek hakkında, farklı yıllardaki vergilendirme dönemlerine ait usulsüzlükler nedeniyle ’Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan daha önce verdiği 53 yıl 104 ay 201 günlük hapis cezasını 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına düşürerek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Mahkeme diğer suçlarla ilgili daha önce verdiği hükmünü ise korudu.