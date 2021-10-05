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Koyun otlatırken kaybolmuştu... 22 saat sonra iyi haber

#Havva Torga#Kayıp#Denizli

Denizli'de, küçükbaş hayvanlarını otlattığı dağda kaybolan Havva Torga (59), 22 saat sonra, mahalleye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu. Sağlık durumu iyi olan Torga'da Alzheimer başlangıcı olduğu belirtildi.

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Tavas ilçesinin kırsal Avdan Mahallesi'nde pazar günü öğle saatlerinde Abdülselim Torga ve eşi Havva Torga, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdü. Saat 21.00 sıralarında sürünün önünde giden Abdülselim Torga, Satıbelen mevkisindeki ağıllarına geldiğinde, hayvanların arkasından gelen eşi Havva Torga'nın olmadığını fark etti. Torga, bir süre aradığı eşini bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kayıp Havva Torga için bölgede AFAD, jandarma ekipleri ve mahalle halkı tarafından arama yapıldı. Dronla havadan desteklenen çalışmalarda, jandarmanın arama köpekleri 'Cingöz' ve 'Ortoz' da kullanıldı.

3 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Havva Torga, bir gün sonra saat 19.00 sıralarında, mahalleye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanda, ekipler tarafından, ayağında terlikle bulundu. Üşüdüğü belirlenen Torga, acil sağlık ekibince Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genel sağlık durumu iyi olan Torga'da Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu belirtildi.

Koyun otlatırken kaybolmuştu... 22 saat sonra iyi haber

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#Havva Torga#Kayıp#Denizli