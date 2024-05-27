Köylerde çoban köpeklerinin yavruları şehirlere atılıyor

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SAHİPLENDİRİLEMEYEN sokak köpeklerine uyutma çalışmasına tepki gösteren Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, Hürriyet Adana Temsilcisi Erdal Fernergiz’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sokak hayvanı sorununun birinci kaynağı kısırlaştırma yapılmaması, ikinci kaynağı ise korumacı çoban köpekleridir. Türkiye’de 20 bine yakın köyde ve kırsalda tarım, hayvancılıkla uğraşan milyonlarca vatandaşın malını canını, davarını koruyan yüzbinlerce korumacı çoban köpeği var. Bu köpekler 10-12 tane yavruladığı zaman, vatandaş 1-2 tanesini kendine ayırıp kalanları en yakın beldeye, ilçeye, şehre bırakır. Ana kaynak budur. Anadolu’da ve hatta büyükşehirlerde bile belediyeler ile görüşüldüğünde bu tür korumacı köpeklerin getirilip bırakılmasından şikâyet ederler.

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1200 BELEDİYEDE KISIRLAŞTIRMA YOK

2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun ana hükmü belediyelerin kısırlaştırma yapmasıydı. Ama aradan geçen 20 yıla rağmen hâlâ 1389 belediyenin 1200’ünde ne bakımevi var ne de kısırlaştırma yapılıyor. Tarım Bakanlığı bu kanun tanımaz belediyeleri çalıştıramadı, kanunu uygulatamadı. Şimdi ise belediyelerin görev ihmalinin bedelini bu masum hayvanlara ödetmeye çalışıyorlar. Türkiye’deki en büyük ilgili meslek kuruluşu Veteriner Hekimler Merkez Konseyi’dir. Hiçbir komisyona bu konsey davet edilmiyor, görüşü alınmıyor.

Her ilçe belediyesi kısırlaştırma ünitesini kurduğunda, çoban köpeklerinin kırsalda doğup şehre atılan yavruları da kısırlaştırılmış olacak ve ana kaynak kurutulacak. Tek çözüm, tıbbi ve etik koşullarda ‘kısırlaştırma’ yapılmasıdır. Şimdiye kadar uygulanmayan tek yol kısırlaştırma olmuştur.

BİRBİRLERİNE YOLLUYORLAR

Birçok şehirde büyük yaşam alanlı bakımevleri kurulup hayvanlar toplandı. Ama o şehirlerde sokak hayvanı sayısı katlanarak arttı, dev yaşam alanları da ölüm kampları oldu. Çünkü bütün ilçeler, beldeler büyük merkezlere götürme bahanesi ile hayvanları toplayıp birbirlerine atmak için yasal dayanak buldular.”

ÇÖZÜM: YILDA 2 MİLYON KISIRLAŞTIRMA

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HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık “Türkiye’de ilçelerde her gün 10 kısırlaştırma yapılsa, bir yılda 2 milyon 198 bin 400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor” görüşünü dile getirdi: “Bir yılda yaklaşık 2 milyon civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSÖ’nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile bir yılda yaklaşık 2 milyon hayvan, iki yılda 4 milyon hayvan kısırlaştırılmış olacak. Yani sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmayacak. Sokak köpeklerinde çevresel faktörler, genetik faktörler beslenme, ezilme, hastalıklar gibi nedenlerden dolayı ortalama ömür 2 yıl gibi hesaplanmıştır. Her yıl yüzde 30 civarında azalma ile iki yılın sonunda yüzde 60 azalma olacak ve üç yılın sonunda üreme tamamen kontrol altına alınmış olacaktır.”