Köyler ikiye bölündü

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Fay yarığı köylülerin anlattığına göre Doğanşehir’e kadar yaklaşık 16 kilometre boyunca devam ediyor. Malatya’dan köye gidilen yol ise yarıklar nedeniyle zarar görmüş durumda, Karayolları ekipleri tamir için çalışıyor.

TAM ORTADAN AYRILDI

Çifte deprem sonrasında oluşan yarık, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli köyünü tam ortadan ikiye böldü. Tarlaları da birbirinden ayıran yarık, köyün içinden geçerek ilerledi. Devasa yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarığın havadan çekilen görüntüleri dehşete düşürdü.