Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köyler ikiye bölündü

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Malatya#Eskiköy
Köyler ikiye bölündü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Malatya şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy depremden sonra adeta ikiye yarıldı.

Haberin Devamı

Fay yarığı köylülerin anlattığına göre Doğanşehir’e kadar yaklaşık 16 kilometre boyunca devam ediyor. Malatya’dan köye gidilen yol ise yarıklar nedeniyle zarar görmüş durumda, Karayolları ekipleri tamir için çalışıyor.

Köyler ikiye bölündü

TAM ORTADAN AYRILDI

Çifte deprem sonrasında oluşan yarık, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli köyünü tam ortadan ikiye böldü. Tarlaları da birbirinden ayıran yarık, köyün içinden geçerek ilerledi. Devasa yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarığın havadan çekilen görüntüleri dehşete düşürdü. 

Köyler ikiye bölündü

Köyler ikiye bölündü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Malatya#Eskiköy

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem