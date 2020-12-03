İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
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Köy muhtarı koronavirüsten öldü
TOKAT’ın Erbaa ilçesi Dokuzçam köyü muhtarı Zeki Yıldırım (56) koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Dokuzçam köyünün muhtarı Zeki Yıldırım, 15 gün önce koronavirüse yakalandı. 3 çocuk babası Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Muhtar Zeki Yıldırım, koronavirüs önlemleri çerçevesinde köyünde toprağa verildi.
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