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Kovalamacada bir çocuk öldü

#Polis#Kovalamaca#Dur İhbarı
Kovalamacada bir çocuk öldü

Bakırköy’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 15 yaşındaki Yasemin Alparslan yaşamını yitirdi.

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Bakırköy-Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde dün saat 15.10 sıralarında sabit uygulama noktasında Serhat Kaya’nın kullandığı araç, polislerin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı. Yapılan uyarılara rağmen araç durmayarak kaçmaya devam etti.

POLİSLERE GÖZALTI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kaçan Kaya elindeki silahı gösterince polisler uyarmak ve aracı durdurmak için ateş açtı. Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan Serhat Kaya, yakalandı. Polisler araçta yaptıkları incelemede ön yolcu koltuğunda oturan Yasemin Alparslan isimli çocuğu yaralı olarak buldu. Kovalamaca sırasında silahla vurulduğu anlaşılan Alparslan hastanede kurtarılamadı. Soruşturmada 2 polis gözaltına alındı.

8 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Valilikten yapılan açıklamada sürücü Kaya’nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu belirtildi. Kiralık olduğu öğrenilen araçta bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet dolu tabanca şarjörü bulundu.

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#Polis#Kovalamaca#Dur İhbarı

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