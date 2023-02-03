Koton Çalışma Saatleri 2023 – Koton saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Koton hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

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Yenilikçi, yaratıcı, teknoloji, müşteri odaklı moda ve giyim şirketi olan Koton, sezonun trendini özgün tasarımlar ile buluşturup uygun fiyatlarla satışa sunmaktadır. Koton, 200'ü aşan çalışandan oluşacak tasarım takımı ve 10 binden daha fazla çalışanıyla her sene 50'den çok koleksiyonda yaklaşık olarak 30 bin değişik modeli müşterileri ile buluşturmaktadır. 1998 senesinde İstanbul'da hizmet veren Koton; 193 yurt dışı şubesi, 293 yurt içi şubesi olmak üzere 486 mağazada ve dünya çapında 800'den çok satış noktasında hizmetlerini vermektedir. Koton, 2023 senesinde 5 ayrı kıtada, en beğenilen ve en zengin koleksiyonlara sahip olacak hızlı trend markası olmayı amaç edinmektedir.

KOTON SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koton mağazalarının, iki değişik çalışma saatleri bulunmaktadır. Koton mağazaları alışveriş merkezi içindeyse saat 10.00'da açılarak 22.00'da kapanmaktadır. Alışveriş merkezleri dışında bulunan Koton mağazaları sabah saati 09.00'da açılıp, 21.00'da kapanmaktadır.

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KOTON CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Koton mağazaları, hafta sonu günleri; Cumartesi ve Pazar günlerinde hizmet vermektedir.

KOTON BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Koton mağazaları dini bayramlarda ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam etmektedir.

KOTON ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koton'un Genel Müdürlüğü; Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu Çelik İş Merkezi No:3 Sarıyer/İstanbul adresi üzerinde bulunmaktadır. Koton'a ulaşmak için; 0212 331 33 00 numaradan ve 0850 208 71 71 çağrı merkezinden telefonla ulaşılabilir.

KOTON HAKKINDA

Hazır giyim piyasasında faaliyet gösteren Koton markası, 1988 senesinde İstanbul'da Gülden Yılmaz- Yılmaz Yılmaz tarafından kurulmuştur. Asıl meslekleri; öğretmen ve subay olan Yılmaz çiftinin ihraç fazlası ürünleri satmak adına küçük dükkan ile ticarete başladıkları söylenebilir. Bu çift, dükkanın önemli ilgi görmesiyle mesleklerinden ayrılıp tamamıyla tekstil ve mağazacılık ile uğraşmaya başladılar.

1995 senesinde kendi üretimini yapan Koton, ilk yurt dışındaki mağazasını 1996 senesinde Almanya'nın Münih kentinde açtı. 2015 senesi Aralık ayı itibariyle 434 mağazası bulunan Koton'un; Almanya ve Rusya başta olmak üzere 28 ülke içerisinde mağazalarının 159'u yurt dışında yer almaktadır.