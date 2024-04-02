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KOSKİ'den kritik su uyarısı: Su kıtlığı yaşanıyor! Katı önlemler alabiliriz

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#Konya#Koski#SU
KOSKİden kritik su uyarısı: Su kıtlığı yaşanıyor Katı önlemler alabiliriz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 12:05

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü, yağışların yetersiz olması nedeniyle su kıtlığı yaşandığını açıkladı. KOSKİ'den yapılan açıklamada, "Bahar döneminde de mevsim normallerinin altında yağış olduğu için su kıtlığı yaşanıyor. Eğer böyle devam ederse Konya gibi suyun kıymetli olduğu şehrimizde katı önlemler alabiliriz. Tüm hemşehrilerimizi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz" denildi.

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Tarım kenti Konya'da bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlar, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. KOSKi Genel Müdürlüğü de su kıtlığı yaşanacağına dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

"KATI ÖNLEMLER ALABİLİRİZ"

,KOSKİ'den yapılan açıklamada, ''Ne yazık ki Konya’mız küresel iklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin başında geliyor. Sonbahar ve kış aylarındaki kuraklık Konya’daki baraj ve göletlerdeki su miktarında ciddi azalmaya neden oldu. Bahar döneminde de mevsim normallerinin altında yağış olduğu için su kıtlığı yaşanıyor. Eğer böyle devam ederse Konya gibi suyun kıymetli olduğu şehrimizde katı önlemler alabiliriz. Tüm hemşehrilerimizi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve kamusal alanlarda suyun akıp gitmemesi için gereken tedbirleri almalıyız. Konya olarak suyu tasarruflu kullanarak bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. İklim değişikliği ile mücadelede her birimizin sorumlulukları var. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Suyumuzu koruyalım, geleceğimizi güvence altına alalım'' denildi. 

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#Konya#Koski#SU

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