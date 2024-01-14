Korsanlardan kurtuldu gemide kayboldu

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Karadeniz’de seyir halindeki Malta bayraklı 180 metre boyundaki “PS Valetta” isimli gemi, Zonguldak’tan İskenderun’a seyir yapıyordu. Gemide çalışan 26 yaşındaki kamarot Mücahit Şener, önceki gün 23.00 sıralarında kayboldu. Şener’i gemide bulamayan arkadaşları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kaptan, gemiyi Bartın’ın 18 deniz mili açığında demirledi. Gemiye çıkan yetkililer mürettebatla tek tek görüştü ve bölgede arama çalışması başlattı.

REHİN OLARAK 24 GÜN TUTULMUŞTU

Kaybolan Mücahit Şener, 16 Temmuz 2019 günü Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan “M/V Paksoy 1” gemisinde mürettebattı.

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Kamerun’dan Fildişi Sahili’ne giden Palau bayraklı 9 Bin DWT’luk “Paksoy 1” gemisine çıkan deniz haydutları, 10 kişilik mürettebatı yanlarına almıştı. Nijerya’nın başkenti Yenagoa’da, sadece teknelerle ulaşılan sık ağaçlarla örülü ormanlık alanda rehine tutulan denizcilerden biri de Mücahit Şener’di. Haydutlar 24 gün rehine tuttukları 10 denizciyi fidye karşılığı serbest bırakmıştı.