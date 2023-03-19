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Korsancı polis müşterileri vurdu

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#Kocaeli#Semih Sertan Yavuz#Korsan Taksi
Korsancı polis müşterileri vurdu
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Kocaeli Dilovası Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Semih Sertan Yavuz, 63 ABN 153 plakalı otomobiliyle aynı zamanda korsan taksicilik yapıyordu.

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Gebze’den 10 Mart günü saat 05.00 sıralarında Yalçın Celep ve Muhammed Tayyip Aksoy müşteri olarak korsan taksiye bindi. Tuzla’ya geldiklerinde iki müşteri sigara içmek istediği için tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Semih Sertan Yavuz’un iddiasına göre arkada oturan Muhammed Tayyip Aksoy emniyet kemeri ile boğazını sıkarken, Yalçın Celep de yumruklamaya başladı. Bu sırada Semih Sertan Yavuz torpido gözündeki tabancasını çıkarttı. Boğuşma sırasında tabanca peş peşe patladı. Yalçın Celep sağ omuz ve başından, Muhammed Tayyip Aksoy iki bacağından, Semih Sertan Yavuz ise karnından vuruldu. Yalçın Celep tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis memuru Semih Sertan Yavuz ise tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kocaeli#Semih Sertan Yavuz#Korsan Taksi

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