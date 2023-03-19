Korsancı polis müşterileri vurdu

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Gebze’den 10 Mart günü saat 05.00 sıralarında Yalçın Celep ve Muhammed Tayyip Aksoy müşteri olarak korsan taksiye bindi. Tuzla’ya geldiklerinde iki müşteri sigara içmek istediği için tartışma çıktı.



1 KİŞİ ÖLDÜ



Semih Sertan Yavuz’un iddiasına göre arkada oturan Muhammed Tayyip Aksoy emniyet kemeri ile boğazını sıkarken, Yalçın Celep de yumruklamaya başladı. Bu sırada Semih Sertan Yavuz torpido gözündeki tabancasını çıkarttı. Boğuşma sırasında tabanca peş peşe patladı. Yalçın Celep sağ omuz ve başından, Muhammed Tayyip Aksoy iki bacağından, Semih Sertan Yavuz ise karnından vuruldu. Yalçın Celep tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis memuru Semih Sertan Yavuz ise tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



