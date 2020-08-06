Korsan taksi koronavirüs denetimine takıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye bağlı olarak, Keşan'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan ve caddelerde denetim yapıldı. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş meydanındaki denetimler sırasında, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, E.O.'nun pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlendi. Yetki belgesiz taşımacılık yapan E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.