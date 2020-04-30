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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSIN, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Koronayı yenen 3 çocuk annesinden önemli mesaj

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Koronayı yenen 3 çocuk annesinden önemli mesaj
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MERSİN'de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti. 

Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.

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