Koronavirüsün yeni varyantı paniğe neden oldu: Varyant ne anlama geliyor?

2019’un son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğradığı yani ‘varyant değiştirdiği’ haberleri tüm dünyada paniğe neden oldu. İngiltere'de tespit edilen bu yeni varyantla ilgili iddia, hükümete bağlı Solunum Yollarını Etkileyen Yeni ve Gelişmekte Olan Virüs Tehditleri (NERVTAG) danışma grubu üyelerince ortaya atıldı. Varyant uğrayan virüsle ilgili en çok merak edilen konu ise aşıların bu yeni tür üzerinde etkili olup olmayacağı.



Yeni varyant hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar hızla devam ediyor, ancak hala pek çok belirsizlik var. Yeni varyantın diğerlerine kıyasla yüzde 50 ila 70 düzeyinde daha hızlı yayıldığı sanılıyor.



VARYANT NE DEMEK?



Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant olarak adlandırılır. Mutasyon tanımlarındaki belirsizlik nedeniyle, her genetik değişim bir dizi varyant anlamını taşır.