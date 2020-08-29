Koronavirüsü yenen yaşlı çift: Birbirimize olan bağlılığımız, sevgimizle bu virüsü yendik

Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Pusat köyünde yaşayan ve 4 çocukları bulunan Ali İhsan ile Kamer Corut, bir hafta önce yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Burada, Corut çiftine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan yaşlı çift, 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu. Ali İhsan ve Kamer Corut'un taburcu olma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşlı çiftin hastane personeline ettiği dualar ise dikkat çekti. Hayatlarını, köylerinde el ele yaşayarak geçiren Corut çifti, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'BİRBİRİMİZE BAĞLILIĞIMIZLA YENDİK'

Tedavi sürecinde çok sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Ali İhsan Corut, "Allah'a çok şükür virüsü yendik. Çok ateşliydim ve dizlerimi hissetmiyordum. Sivas'ta bize ilgi gösterdiler. Virüsü yenebildiysek ne mutlu bize. Eşimle çok güzel günler geçirdik. Bazen kavga ettik bazen güzel muhabbetle bir ömür geçirdik. Beraber de bu virüsü yendik. Başta Sağlık Bakanımız dan razı olsun. Eşimle birbirimize olan bağlılığımız ve sevgimizle bu virüsü yendik." dedi.

Eşi Kamer Corut ise, "Bir anda boğazım sızladı. Eve gelip uyudum. Yemeden içmeden kesildim. Daha sonra Sivas'a geldik test yaptılar. Çok halsiz düştük. Şimdi tek şikayetim dizlerim ağrıyor. İnşallah bu virüsü atlatmışızdır. Allah doktorlarımıza milletimize yarım etsin" diye konuştu.

'BİRBİRLERİNE OLAN SEVGİLERİ İYİLEŞTİRDİ'

Yaşlı çiftin oğlu Bülent Corut, "Hastalarımız çok kritik bir süreç yaşadı. Nefes almakta çok zorlandılar. Test yaptırdıktan sonra test sonuçları pozitif çıktı. Onların birbirlerine olan muhabbetleri sevgileri iyileştirdi. Çok şükür evlerine köylerine getirdik. Herkesin hangi yaşta olursa olsun bu virüsü yeneceklerini gösterdiler. 80 yaşında da olsa insan azmeder ve inanırsa sonu selamet oluyor" ifadelerini kullandı.