Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nde görevli Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 1 ay tedavi gören ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar, bir hafta önce taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, koronavirüsü yenen Akpınar'ı evinde ziyaret etti. Meslektaşlarının geçmiş olsun dilekleri ilettiği doktor Şevket Hüseyin Akpınar da onlara yan flütle çaldığı parçalarla teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisi süresince umudunu hiç kaybetmediğini belirten Akpınar, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymasını ve evlerinde kalmasını istedi.