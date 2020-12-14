Koronavirüsü yenen Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında

Annesi ve eşinin Covid-19 testlerinin 4 Kasım'da pozitif çıkmasının ardından temaslı olarak kendisini izole eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de 6 Kasım'da yapılan testi pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan Başkan Ercengiz'in tedavisi, Burdur Devlet Hastanesi'nde devam etti. Bir süre sonra oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine 15 Kasım'da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ercengiz, buradaki tedavisinin tamamlanmasından sonra 20 Kasım'da taburcu edildi ve evinde istirahate çekildi.



Sağlığına kavuşan Başkan Ercengiz, 40 gün sonra bugün belediyeye gelerek, görevine tekrar başladı. Başkan Ercengiz, belediyeye gelişinde, personel tarafından çiçek verilerek karşılandı. Makamına geçmeden basın mensuplarına açıklama yapan Ercengiz, "40 gün sonra yeniden görevimizin başındayız. Malum tüm dünyada bir korona salgını var. Ülkemizde de 11 Mart 2020'den itibaren maalesef bazı yurttaşlarımızın canına, bazı insanımızın da günlük yaşantısına malolan bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Eğer tedbirleri, önlemleri yeteri kadar uygulamazsak bundan sonra da çok canımızı yakabilir" diye konuştu.



'HEM RUHEN HEM BEDENEN SIKINTILARA NEDEN OLUYOR'



Başkan Ercengiz, yaşadığı süreçle ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Bu virüsten nasibini almış bir yurttaş olarak geçen süre içerisinde hem ruhen hem bedenen bazı sıkıntılara sebep olduğunu söyleyebilirim. Bu hastalığı en hafif geçireninden en ağır geçirenine kadar mutlaka birtakım sıkıntıları herkes kendi üzerinde yaşıyor. Önemli olan hasta olmamak, hasta olmamak için mücadele etmek. Mücadelemiz bence bu yönde olmalı. Bunun da şu anda elimizde en büyük verisi, donesi, hastalığı bulaştırmama üzerine almamız gereken önlemler, tedbirler. Maske kullanımını artık bir kültür haline getirdiğimize inanıyorum. Mesafe konusunda her ne kadar birtakım uyarılarımız devam etse de halkımızın buna da uyduğuna inanıyorum. Fakat temas konusunda hala istediğimiz noktada değiliz. Bireysel hijyen yurttaşımızın kendi kararı ve uyguladığını da düşünüyorum. Fakat sosyal bir ulusuz, yakın teması seviyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini ya da birlikte yaşam kültürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu dönem buna biraz ara vermek lazım. Çünkü kayıtlara geçen haliyle en çok bulaşın aile içi ortamlarda veya birlikte yaşanılan alanlarda olduğunu görüyoruz. Lütfen başta kendimizi ve en sevdiklerimizi düşünerek davranış biçimi geliştirelim. Bugün kurumumuzda da birçok arkadaşımız temaslı, pozitif ya da köy karantinasında. Hem işlerin aksamaması için diğer arkadaşlarımıza yük bindiriyor hem de kendi sağlığı açısından son derece risk oluşturuyor."



'ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ VAR'



Burdur'daki 35 mahallede pozitif vaka görüldüğünü söyleyen Ercengiz, "Burdur'da son birkaç ay içerisinde vakaya bağlı ölüm sayısında artış var. İnşallah bunu da azaltma yönünde alınan tedbirler sonuç verecektir ama iş yurttaş olarak bizde başlıyor, bizde bitiyor. Devlet önlemleri alır, devletin kamu görevlileri bu önlemleri uygulamak için elinden gelen gayreti gösterir ama vatandaş eğer devleti kandırdığını zannedip bu önlemlere uymazsa maalesef sonuç hiç istemediğimiz gibi olur. Bir şeyin daha altını çizmek isterim, siyaset üstü bir durum. İnsan yaşamı önemli en başta. Yani burada iktidar partisi, muhalefet partisi, şu, bu bir eleştiri veya haklı çıkma derdinde değiliz. Derdimiz insanı yaşatmak. Onun için de vatandaşımızın bu kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Ercengiz, açıklamalarının ardından makamına geçti.