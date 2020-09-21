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Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

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Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüs tanısı konularak hastaneye kaldırılan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 19 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçede yaşayan Beyaz Kaplan'a 2 Ekim günü rahatsızlanınca götürüldüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Selim Kuşağlı, "Beyaz Kaplan hanımı tedavisinin ardından taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveri ile sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun” dedi.

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