Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin!
Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında eve kapandığı şu günlerde Hürriyet gazetesi çok özel dosyaları sizlere sunacak… İşte hepsi sadece Hürriyet’te olan birbirinden özel koronavirüs haberleri…
1- İYİLEŞENLER ANLATIYOR / ÇOK ÖZEL RÖPORTAJLAR
Hürriyet’te karantina günleri süresince, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin hikayelerini aktaracağız.
2- BİLİMSEL GELİŞMELER / GÜN GÜN VİRÜSLE MÜCADELE
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarını, virüs hakkında ortaya çıkan yeni bilimsel verileri gün gün Hürriyet okurlarına aktarıyoruz.
Bugün: Korona mevsimsel hastalığa dönüşecek mi? Hastalığa ne kadar sürede bağışıklık geliştiririz?
3- HÜRRİYET BİLİM KURULU / SİZ SORUN ONLAR YANITLASIN
Koronavirüsle ilgili tüm sorularınızı alanında uzman isimlerden oluşan Hürriyet Bilim Kurulu üyeleri yanıtlayacak. Yakında başlıyor…
4- KORONA YAZILARI
Osman Müftüoğlu 2. sayfada korona yazıları yazacak... Koronavirüsten nasıl korunacağız? Virüse karşı en sağlıklı en etkili beslenme yöntemleri... Koronayla ilgili tüm doğrular, yanlışlar... Yarından itibaren...
5- ‘EVDE GÜZEL HAYAT’ SAYFASI
Kelebek’te her gün... En güzel ve pratik yemek tarifleri... Film önerileri... Kitap tavsiyeleri... Evde spor ve egzersiz dersleri... Yarın başlıyor…
HEPSİ HÜRRİYET'TE...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle