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Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin!

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Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin!
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Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında eve kapandığı şu günlerde Hürriyet gazetesi çok özel dosyaları sizlere sunacak… İşte hepsi sadece Hürriyet’te olan birbirinden özel koronavirüs haberleri…

1- İYİLEŞENLER ANLATIYOR / ÇOK ÖZEL RÖPORTAJLAR

Hürriyet’te karantina günleri süresince, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin hikayelerini aktaracağız.

Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin

2- BİLİMSEL GELİŞMELER / GÜN GÜN VİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarını, virüs hakkında ortaya çıkan yeni bilimsel verileri gün gün Hürriyet okurlarına aktarıyoruz.  

Bugün: Korona mevsimsel hastalığa dönüşecek mi? Hastalığa ne kadar sürede bağışıklık geliştiririz?

3- HÜRRİYET BİLİM KURULU / SİZ SORUN ONLAR YANITLASIN

Koronavirüsle ilgili tüm sorularınızı alanında uzman isimlerden oluşan Hürriyet Bilim Kurulu üyeleri yanıtlayacak. Yakında başlıyor…
Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin

4- KORONA YAZILARI

Osman Müftüoğlu 2. sayfada korona yazıları yazacak... Koronavirüsten nasıl korunacağız? Virüse karşı en sağlıklı en etkili beslenme yöntemleri... Koronayla ilgili tüm doğrular, yanlışlar... Yarından itibaren...
Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin

5- ‘EVDE GÜZEL HAYAT’ SAYFASI

Kelebek’te her gün... En güzel ve pratik yemek tarifleri... Film önerileri... Kitap tavsiyeleri... Evde spor ve egzersiz dersleri... Yarın başlıyor…

HEPSİ HÜRRİYET'TE...

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