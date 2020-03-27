Koronavirüsü Hürriyet’ten izleyin!

1- İYİLEŞENLER ANLATIYOR / ÇOK ÖZEL RÖPORTAJLAR



Hürriyet’te karantina günleri süresince, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin hikayelerini aktaracağız.



2- BİLİMSEL GELİŞMELER / GÜN GÜN VİRÜSLE MÜCADELE



Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarını, virüs hakkında ortaya çıkan yeni bilimsel verileri gün gün Hürriyet okurlarına aktarıyoruz.



Bugün: Korona mevsimsel hastalığa dönüşecek mi? Hastalığa ne kadar sürede bağışıklık geliştiririz?



3- HÜRRİYET BİLİM KURULU / SİZ SORUN ONLAR YANITLASIN



Koronavirüsle ilgili tüm sorularınızı alanında uzman isimlerden oluşan Hürriyet Bilim Kurulu üyeleri yanıtlayacak. Yakında başlıyor…



4- KORONA YAZILARI



Osman Müftüoğlu 2. sayfada korona yazıları yazacak... Koronavirüsten nasıl korunacağız? Virüse karşı en sağlıklı en etkili beslenme yöntemleri... Koronayla ilgili tüm doğrular, yanlışlar... Yarından itibaren...



5- ‘EVDE GÜZEL HAYAT’ SAYFASI



Kelebek’te her gün... En güzel ve pratik yemek tarifleri... Film önerileri... Kitap tavsiyeleri... Evde spor ve egzersiz dersleri... Yarın başlıyor…



HEPSİ HÜRRİYET'TE...