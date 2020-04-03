Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantılarında tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülüyor. Peki, Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?
Koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından adını sık sık duyduğumuz kurumlardan biri de Bilim Kurulu oldu. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşuyor. 31 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstleniyor.
BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?
Türkiye’nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Kurulun üye sayısı başlangıçta 26 kişiden[4] oluşurken daha sonra 31 kişi oldu.
Kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır.
Kurulun üye sayısının daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan üye sayısı 31 oldu. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel üyeliğe atandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Başhekimi Ahmet Demircan da görevlendirildi.[18] Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.
|Üye
|Üniversite/Daire
|Departman/Görevi
|Ateş Kara
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Levent Akın
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Epidemiyoloji
|Tevfik Özlü
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Ayşegül Füsun
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Recep Öztürk
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Firdevs Aktaş
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serhat Ünal
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Alpay Azap
|Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Yeşim Taşova
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Hasan Tezer
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Şebnem Erdinç
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Aydın Yılmaz
|SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Göğüs Hastalıkları
|Rahmet Güner
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Canan Ağalar
|SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Müşerref Şule Akçay
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Akın Kaya
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|İlhami Çelik
|Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Levent Yamanel
|SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|Zeliha Tufan Koçak
|YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Mehmet Doğanay
|Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Figen Çizmeci Şenel[12]
|Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|Başkan
|Mehmet Ceyhan[14]
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Gülay Korukluoğlu
|Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|Sorumlu
|Ayla Aydın
|Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|Başkan
|Ali Göktepe
|Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|Başkan
|Selçuk Kılıç
|Biyolojik Ürünler Dairesi
|Başkan
|Cemil Güneş
|Hukuk Müşaviri
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