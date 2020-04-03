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Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

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Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantılarında tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülüyor. Peki, Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından adını sık sık duyduğumuz kurumlardan biri de Bilim Kurulu oldu. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşuyor. 31 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstleniyor. 

BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Türkiye’nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Kurulun üye sayısı başlangıçta 26 kişiden[4] oluşurken daha sonra 31 kişi oldu.

Kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır. 

Kurulun üye sayısının daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan üye sayısı 31 oldu. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel üyeliğe atandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Başhekimi Ahmet Demircan da görevlendirildi.[18] Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.

 

ÜyeÜniversite/DaireDepartman/Görevi
Ateş KaraHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent AkınHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEpidemiyoloji
Tevfik ÖzlüKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Ayşegül FüsunBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Recep Öztürkİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs AktaşGazi Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat ÜnalHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay AzapAnkara üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim TaşovaÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan TezerGazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem ErdinçSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın YılmazSBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları
Rahmet GünerAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan AğalarSBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule AkçayBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın KayaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami ÇelikKayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent YamanelSBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan KoçakYÖK Yürütme Kurulu ÜyesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuzİstanbul Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet DoğanayErciyes Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel[12]Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon EnstitüsüBaşkan
Mehmet Ceyhan[14]Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay KorukluoğluUlusal Viroloji LaboratuvarıSorumlu
Ayla AydınSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar DairesiBaşkan
Ali GöktepeSağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap DairesiBaşkan
Selçuk KılıçBiyolojik Ürünler DairesiBaşkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
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