'Koronavirüsü atlatan 28, aşı olan 8 gün sonra kan bağışı yapabilir'

Koronavirüs salgınından etkilenen çalışma alanlarından olduklarını söyleyen Isparta Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Güzel, "İlk etapta pandemi çerçevesinde Bilim Kurulu tarafından alınan önlemler ve halkımızın kafasında soru işaretleri nedeniyle kan bağışımız düşmüştü daha sonra pandemiyle bilimsel gerçekler ortaya çıktı. Süreç yönetilmeye başlandı. Bu süreç içinde kan bağışımız tekrar şu anda yavaş yavaş eski haline doğru dönmeye başladı. Hastalıkla ilgili bildiğimiz şeyler özellikle koronavirüs enfeksiyonunun kan nakli ile bulaşmadığı yönünde fakat her şeye rağmen biz yine de koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerden kan almak için bazı kurallara uyuyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS GEÇİREN KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR'

Koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerden kan bağışı alabildiklerini belirten Güzel, "Bunlardan en önemlisi hastalığı geçiren kişi, tam iyileştikten 28 gün sonra kan bağışında bulunabiliyor veya çift negatif testten 28 gün sonra kan bağışında bulanabiliyor" diye konuştu. Uğur Güzel ayrıca koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve aşı olunduktan sonra 8'inci günün ardından itibaren kan bağışı yapılabildiğini de hatırlattı.

BAĞIŞÇILAR İÇİN PANDEMİ FORMU DA EKLENDİ

Pandemi döneminde kan bağışçısı sorgulama formuna ek olarak koronavirüs sorgulama formu da kullanmaya başladıklarını kaydeden Dr. Uğur Güzel, şunları söyledi:

"Bu formun içerisinde kişinin pandemiyle ilgili durumunu bize ileten 5 sorumuz var. Bunlardan bir tanesi son 28 gün içinde koronavirüs enfeksiyonu geçirip geçirmediğini soruyoruz. Yine son 28 gün içinde koronavirüs geçiren birisiyle 15 dakikadan uzun temasının olup olmadığı, yurt dışına gitme öyküsü, yine yurt dışından gelen birisiyle 15 dakikadan fazla zaman geçirip geçirmediğini sorguluyoruz. Ayrıca hekimlerimiz sorgulama sırasında pandemiye ait bulguları boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi bulguları da sorguluyor. Kişide gribal enfeksiyon bile olsa bunu biz pandemi gibi algılayıp, kan bağışını öteliyoruz. Tam iyileşmesini bekleyip, kan bağışını kabul ediyoruz."

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