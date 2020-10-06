MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla toprağa verildi
GeriGündem Koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ercan KOLKU/EMET(Kütahya) (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla toprağa verildi
Abone Olgoogle-news

Kütahya'nın Emet ilçesind Covid-19 nedeniyle 2 günde hayatını kaybeden 5 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla toprağa verildi.

İstanbul’da oturan Ayfer Ö. (74), tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kütahya’da oturan Tevfik K. (80), Emet'te oturan Süleyman D. (71) ve Ayşe Ö.'nün (53) yanı sıra Emet’e bağlı Uzunçam köyünde oturan İbrahim Ö. (72) de son 2 günde Covid-19 tedavisi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve Emet ilçe nüfusuna kayıtlı olan 5 kişi, ilçe merkezi ile Konuş köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla birlikte toprağa verildi. Cenazeler kabirlere ip yardımı ile indirilirken, cenazelerin defin işlemlerine aileler yaklaştırılmadı. Emet Belediyesi ekipleri, cenazeleri özel kıyafetleri giyerek defnederken 2 günde 2’si farklı şehirde yaşayan 5 kişinin hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

YÜRÜRKEN SİGARA İÇMEK YASAKLANMIŞTI

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’in başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların artış gösterdiği Eseler köyünde karantina uygularken, ilçe merkezinde vatandaşların sigara içme bahanesiyle sık sık maske kuralının ihlal etmesi üzerine halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle