KoronavirÃ¼sten 9 ferdini kaybeden aileden kÃ¶tÃ¼ haber 1 kiÅŸi daha pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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Ä°stanbul'da yaÅŸayan Muhammet GenÃ§ ve oÄŸlu Burak GenÃ§, rahatsÄ±zlanÄ±nca yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada baba ve oÄŸlunun yapÄ±lan Covid-19Â testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Tedaviye alÄ±ndÄ±ktan sonra 6 KasÄ±m 2020'de Ã¶nce Burak, 1 hafta sonra da babasÄ± Muhammet GenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Aileden BÃ¼nyamin GenÃ§ (41) 1 AralÄ±k'ta, Ä°brahim GenÃ§ (53) 4 AralÄ±kâ€™ta, Ali GenÃ§ (58) ise 11 AralÄ±k'ta yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ali GenÃ§'in tedavi gÃ¶ren kardeÅŸleri Fatma Duman (55) 18 AralÄ±k'ta, Aysel PeÃ§e de (46) 21 Åžubat 2021'de hayatÄ±nÄ± kaybetti. En son Ahmet GenÃ§ (43) de 13 Nisan'da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Muhammet, Ä°brahim ve Ahmet GenÃ§'in kardeÅŸ olduklarÄ± belirtildi. DiÄŸerlerinin iseÂ Muhammet GenÃ§â€™in oÄŸlu Burak GenÃ§, kayÄ±nbiraderi Ali GenÃ§, Ali GenÃ§â€™in oÄŸlu BÃ¼nyamin ile kÄ±z kardeÅŸleri Fatma Duman ve Aysel PeÃ§e olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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9 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ



6 ayda 8 ferdini yitiren, yaÅŸadÄ±klarÄ± korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazÄ±rlayan ailenin aÅŸÄ± Ã¶nceliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na cevap verildi. GeÃ§en yÄ±l Haziran ayÄ±nda Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince ailenin 25 Ã¼yesi aÅŸÄ±landÄ±. AÅŸÄ±larÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 aydÄ±r GenÃ§ ailesinden kimse virÃ¼se yakalanmadÄ± ancakÂ ailenin koronavirÃ¼s kabusu yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BabasÄ±nÄ±, aÄŸabeyini, 2 halasÄ±nÄ± ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 Ã§ocuk annesi Åženay GenÃ§ YalÃ§Ä±nkaya daÂ 3 aÅŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen aÄŸÄ±r seyreden hastalÄ±k nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Rize Devlet Hastanesi'nde entÃ¼be edildi. SaÄŸlÄ±k durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Åženay GenÃ§ YalÃ§Ä±nkaya da 20 Åžubatâ€™ta hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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KoronavirÃ¼s nedeniyle 9 ferdini kaybeden GenÃ§ ailesinin genlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã¼zerine devreye giren SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, genetik araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi TÄ±bbi Genetik Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr.Â ÅženolÂ Ã‡itli ve ekibi, genetik tarama testi iÃ§in temasa geÃ§ilen aile fertleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. AraÅŸtÄ±rmalarda, ailede Ã§eÅŸitli kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± olan, bazÄ± semptomlar gÃ¶rÃ¼len 14 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alÄ±nan kiÅŸilerden Ã§eÅŸitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapÄ±lacak genetik analiz sonucuÂ koronavirÃ¼s Ã¶lÃ¼mlerine yol aÃ§an etkenler araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

1 KÄ°ÅžÄ° DAHA KORONAVÄ°RÃœSE YAKALANDI



Genetik analiz sonuÃ§larÄ±nÄ± bekleyen GenÃ§ ailesinde 1Â kiÅŸi daha koronavirÃ¼se yakalandÄ±. BazÄ± semptomlarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine yapÄ±lan testi pozitif Ã§Ä±kan ve ismi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu ve tedavisineÂ evde devam edildiÄŸiÂ Ã¶ÄŸrenildi. Bu kiÅŸinin de test sonucunun negatife dÃ¶nmesiÂ halinde aileden tespit edilen diÄŸer riskli bireylerleÂ genetik taramayaÂ tabi tutulacaÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi.

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