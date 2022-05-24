Koronavirüste sona doğru... Lokomotif görevi üstlenen hastanede 120 hasta kaldı

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Ülke genelinde günlük Covid-19 vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle pandemi döneminde lokomotif görevi üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde de hasta sayısı azaldı. Hastanede 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 Covid-19 hastası bulunuyor. Vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, son 3 ayda Covid-19'la ilişkili hasta sayısının ciddi anlamda azaldığını belirterek, "Azalan sayı hem hastaneye yatış hem de yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda bir azalma olarak rakamlara yansıdı. Bu çok sevindirici. Bunun nedeni; Omicron varyantının hastalık şiddetinin düşük olması ve aşılamanın etkin bir şekilde yapılmış olmasıdır" dedi.

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