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Haber Giriş: 20.03.2020 - 21:52,Son Güncelleme:/

Koronavirüsle ilgili merak ettiğin soruları tıkla Uzm. Dr. Özgür Yanılmaz'a sor

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Koronavirüsle ilgili merak ettiğin soruları tıkla Uzm. Dr. Özgür Yanılmaz'a sor
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili vaka sayıları her geçen gün artıyor. Hastalıkla mücadele için insanlar kulaktan dolma bilgilerle sağlıklarını tehlikeye atıyorlar.  Marmara üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgür Yanılmaz, koronavirüs konusunda merak edilen bütün soruları Hürriyet Instagram hesabı üzerinden cevaplıyor. Tıkla merak ettiğin soruları hemen sor.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ MERAK ETTİĞİN SORULARI TIKLA UZM. DR. ÖZGÜR YANILMAZ'A HEMEN SOR

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