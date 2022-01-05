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Koronavirüse yenik düşen Tıp Teknisyeni, son yolculuğuna uğurlandı

#Koronavirüs#Aşı#Salgın
Koronavirüse yenik düşen Tıp Teknisyeni, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan ve koronaya yenik düşen Yeliz Günay’ı (30) meslektaşları son yolculuğuna uğurladı.

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Kuşadası 1 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan ve korona virüse yeni düşerek hayatını kaybeden Yeliz Günay için Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve meslektaşlarının katıldığı törende Günay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Covid-19 sebebiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Günay’ın naaşı memleketi Köşk’ün Ahlat Mahallesi’ne götürüldü. Günayın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Atatürk Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık çalışanlarının riskli çalışma grupları içinde olduğunu hatırlatarak, Günay’ın ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Günay’ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınlayan Aydın Tabip Odası ise mesajında “Aydın Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan Yeliz Günay'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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#Koronavirüs#Aşı#Salgın

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