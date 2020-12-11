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Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanıp karnındaki bebeğini kaybetmişti! Özge de kurtarılamadı

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Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanıp karnındaki bebeğini kaybetmişti! Özge de kurtarılamadı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Özge Demir (25), sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı. Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği 26 Kasım'da ameliyatla alındı. Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

 

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