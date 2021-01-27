Koronavirüs vaka sayısı ile yoğun bakım doluluk oranı azalan Eskişehir’de sağlıkçıların yüzü güldü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde aralık ayında uygulanmaya başlanan kısıtlamaların ardından Eskişehir’de günlük pozitif vaka sayısı 50’ye düştü. Vaka saylarındaki düşüş, pandemi hastaneleri olarak hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta ve yoğun bakım servislerine de yansıdı. Üç hastanedeki yoğum bakıma dönüştürülen alanlar kapatılırken, boş yatak sayısında da artış yaşandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Fatih Demircan, vaka ve hasta sayısının azalmasının sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini söyledi.



‘TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDİLMELİ’



Sağlık çalışanlarının virüsü ailelerine bulaştırma riskinin azaldığını, aşı ile de rahatladıklarını ifade eden Demircan, “Ciddi anlamda hasta sayısında azalma var. Özellikle ağır hasta sayısı da azalıyor, haliyle bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü ağır hasta sayısının fazla olduğu dönemlerde kayıplarımız oldu. Bu azalmadan dolayı daha iyi hissediyoruz son zamanlarda. Vaka ve hasta sayısının azalması bizi kesinlikle olumlu yönde etkiledi. İş yoğunluğumuz ve stresimiz oldukça fazlaydı. Yoğunluğun olduğu dönemde, sağlık çalışanlarının enfekte olma ihtimali de artıyordu. Hastalığa yakalanma endişesi ortadan kalktığı zaman, otomatik olarak tedbirin de bilinç altından kalkması söz konusu olabilir. Bu da bulaş riskini ve enfeksiyon riskini ciddi anlamda artırır. Dolayısı ile bu tedbirleri yoğun bir şekilde devam ettirmek gerekmekte ki kendimiz ve sevdiklerimiz enfekte olmasın” dedi.



‘BOŞ YATAK GÖRMEK BENİ RAHATLATIYOR’



Vaka ve hasta sayılarının azalmasına rağmen rehavetin kötü sonuçlar doğurabileceğini, herkesin hastalık tamamen bitene kadar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Demircan, şunları söyledi:



“Yoğun bakımda boş yatak görmek beni rahatlatıyor. Çünkü bazen hasta almamız gerekiyordu, yer açmamız gerekiyordu ya da yoğun bakımda tedavisi devam eden hastaların belki de erken dönemde zorunluluktan dolayı servise çıkması gerekiyordu. Böyle risklere girme durumumuzun azalmasından dolayı mutlu oluyoruz. Bu hastalığın azalmasındaki en büyük etken maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması. Bu tedbirlere uyulduğundan dolayı hastalık ciddi anlamda azaldı. Dolayısı ile hastaneye yatan hasta sayısı, yoğun bakıma yatan hasta sayısı azaldı. Burası aslında hastalığın yayılmasını engelleyen, hastalığı önleyen bir yer değil. Toplumun uyguladığı dikkat ve tedbirler sonucunda buranın iş yükü belli oluyor. Dolayısıyla rehavete kapıldığımız anda yoğun bakıma yatan ağır hasta sayısı tekrar ciddi anlamda artacaktır. Bu tedbirleri elden bırakmadan, aynı disiplinle, aynı sıkılıkta devam ettirmek zorundayız. Tedbirleri bir an bile elden bıraktığımızda, toplumda dolaşan virüsün sayısı artacağından dolayı gelen hastalar çok daha ağır bir tabloda geleceklerdir. Şu an gelen hastalarımızın durumları önceki aylarda gelen hastalara göre ağır değil. Entübe hasta sayımızda da ciddi anlamda azalma var. Bunun sebebi de toplumsal virüs yükünün az olması."



‘TEDBİRLERİ BIRAKIRSAK, BÜTÜN EMEĞİMİZ BOŞA GİDER’



Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Hemşiresi Ahmet Gün de geçen yıl mart ayından bu yana çok yoğun bir tempo ile çalıştıklarını söyledi. Vaka ve hasta sayısının düşmesiyle bir nebze olsun rahatladıklarını ifade eden Gün, “Yaklaşık bir yıldır doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri olarak zor bir süreç geçirmekteyiz. Tedbirlere uyulmadıkça hasta sayıları artmaya, hasta yatakları yetmemeye başladı. Hastaların durumları kötüleşti. Biz de bu durumdan psikolojik olarak etkilendik. Zaten zor bir savaşın içindeyiz. Burada 50 kişilik bir personeliz ve yaklaşık 40 personelimiz bu hastalığa yakalandı. Kimse gençliğine veya yaşına güvenip, tedbiri elden bırakmasın. Yaşı genç olup da bu hastalığı çok ağır tabloda seyreden arkadaşlarımız oldu. Ama çok şükür kaybımız olmadı. Halkımız kurallara ne kadar çok dikkat ederse, bizim de buradaki yükümüz o kadar azalacak. Bir tane yoğun bakım yatağı boşaldığında ya da bir hastayı servise gönderdiğimizde biz mutlu oluyoruz. Hasta sayısı ne kadar az, o kadar iyi bizim için. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bırakırsak tekrar geriye döneceğiz ve bütün emeğimiz boşa gidecek” şeklinde konuştu.



HES HARİTASI MAVİYE BÜRÜNDÜ



Vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamı yüksek risk anlamındaki kırmızıdan yeşile dönerken, sokak kısıtlamalarının ardından da ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye büründü.



YOĞUN BAKIMDA 40 HASTA VAR



Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi. Kasım ayında 6 binin üzerinde evde tedavi gören kişi sayısı 472’ye geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 750'den 130'a düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 40 kişi tedavi görüyor, 10 kişi ise entübe durumda. Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 722'yi geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor.



55 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI



Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 388 bin 218 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 347 kişi pozitif çıktı. Kentte 602 kişi halen tedavi görürken, 55 bin 23 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.