Koronavirüs uyarılarını yine hiçe saydılar... Boğaz'da baskın

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Boğazı’nda, ‘Semiramis 1’ adlı gezi teknesinde müzikli eğlence düzenleneceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen polis, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte geçen pazar akşamı denetime çıktı. Ekipler, kiralık gezi teknesi ‘Semiramis 1’i Kabataş açıklarında tespit etti. Teknede müzikli eğlence yapıldığı ve fiziki mesafe kuralına uyulmadığı belirlenince teknenin Kabataş’ta kıyıya çekilmesi istendi.

Gezi teknesine çıkan polis, teknede bulunan 49 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282’nci madde uyarınca COVID-19 tedbirlerine uymamaktan 3 bin 180’er TL ceza kesti.

Tekne sahibi Muzaffer C. ve tekneyi kiralayan D.C adlı şirketin yetkilisi Tevfik T.T, idari işlemler için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonun ardından tekne boşaltıldı.

‘Semiramis 1’ adlı tekne hakkında ‘Yeterli sayıda gemi personeli bulundurmadığı, eksik evrak ve Gemi Seyir Jurnalini eksik doldurduğu’ gerekçesi ile Liman Başkanlığı’na bildirilmek üzere tutanak tutulduğu bildirildi. Gezi teknesini bir gece kulübünün kiraladığı ve teknede parti verildiği belirtildi.