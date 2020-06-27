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İsmail Hakkı SEYMEN/YENİŞEHİR (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 22:56,Son Güncelleme:

Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi

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Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi
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Rusya'da koronavirüse yakalanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen 2 Türk vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Rusya'nın Blagoveshchensk kentinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ve Svobodnenskaya kentinde yaşayan Uğur Kurt'un (51) koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 2 Türk vatandaşı için Türkiye'den ambulans uçak gönderildi.

Küçük ve Kurt'u alan ambulans uçak, saat 21.45 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı pistine teker koydu. Burada ambulanslara alınan 2 Türk vatandaşı, tedavilerinin yapılacağı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

 



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