Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi

İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren berber İsrafil Yıldız, koronavirüs ile mücadele kapsamında müşterilerinin traş malzemelerini ayırarak üzerine isimlerini yazıp fotoğraflarını yapıştırarak saklıyor. Yıldız, hayata geçirmiş olduğu uygulamayla örnek teşkil etti. Pandemi dönemindeki bu uygulaması nedeniyle takdir toplayan berber İsrafil Yıldıza İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü tarafından teşekkür plaketi verildi.



VAKALARIMIZ AZALMAYA BAŞLADI



Kaymakam Görücü, konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Berber arkadaşımız pandemi ile alakalı tüm kuralları işyerinde almış. Bir önceki denetimde bu iş yerini görmüştük. Bizde bu arkadaşımızı teşekkür plaketi vererek takdir etmek istedik. Ben kendisine teşekkür ediyorum bu tip örneklerin çoğalması bizim açımızdan çok önemli. Bakın aldığımız tedbirlerin meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Vakalarımız azalmaya başladı. Bunu fırsat bilerek sıfıra düşüre bilirsek ne mutlu bizlere. Bunun içinde maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Yine bu hemşehrimiz gibi denetimlerde örnek olarak gördüğümüz esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür belgelerini vermeye devam edeceğiz. Denetimlerde ceza ve ödülü yan yana kullanıyoruz.





