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Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci yaşamını yitirdi

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Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci yaşamını yitirdi
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.

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