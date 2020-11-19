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Ersan ERDOĞAN / MANİSA (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi gören doktor, hastane odasından çektiği videoyla uyardı

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Koronavirüs tedavisi gören doktor, hastane odasından çektiği videoyla uyardı
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Manisa Soma Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören doktor Canan Sabay, hasta yatağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı. Zaman zaman nefes almakta güçlük çektiği görülen Sabay, "Lütfen bu virüsü önemseyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Maskenizi, mesafenizi koruyun. Zor durumda kalmadıkça, alışveriş merkezlerine, marketlere ve hastanelere girmeyin" dedi.

Soma Devlet Hastanesi'ndeki görevinden 3 yıl önce ayrılarak, özel muayenehane açan Dahiliye Uzmanı doktor Canan Sabay'ın 14 Kasım günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Soma Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Sabay, hastane odasında cep telefonu ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları alınan tedbirlere uymaları ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyaran Sabay, videoda şunları söyledi:
"Herkese merhabalar. Bugün çok daha iyiyim. Tedavim devam ediyor ama taburcu olmamın haberini bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bu virüsü önemseyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Maskenizi, mesafenizi koruyun. Zor durumda kalmadıkça, alışveriş merkezlerine, marketlere ve hastanelere girmeyin. Alışverişlerinizi internetten yapın, teması azaltın. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil, tekrar aranıza dönmek dileğiyle."

Sabay'ın zaman zaman nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

 

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