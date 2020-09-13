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AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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