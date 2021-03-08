Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Turuncu renk ile yüksek risk kategorisinde bulunan İstanbul’da; kafe, restoran ve benzer işletmelerin açılması ile ilçedeki denetimlerini artıran belediye, süreci kontrollü bir şekilde yöneterek virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

DENETİMLER SIRASINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDAKİ KURALLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bakkal, fırın ve market teftişlerine kafe ve restoranları da ekleyen ekipler bir yandan hijyen denetimlerini gerçekleştirirken bir yandan da iş yerlerinin fiyat politikalarını kontrol ediyor.

Denetimler sırasında koronavirüs önlemleri kapsamında maske takılması, ambalajlı ürün satışı, gramajlar ve genel temizlik kontrolleri yapılırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimler devam edecek. "VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN DENETİMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Zabıta ekiplerimiz yoğunlaştırdıkları kontrollerde kurallar ve fiyat politikaları konusunda esnafımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda kendilerine uyarılarda bulunuyor. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Ancak halen riskli kategoride olduğumuzu unutmadan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor” dedi.