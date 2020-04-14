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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 18:25,Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme

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Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. Çatıda plaj havlulu güneşlenme görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Altlarına plaj havlusu serip biri yüzüstü, diğer ikisi sırtüstü yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme

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