Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Pandemi korkusuyla büyükşehirlerden Bodrum'a gelen vatandaşlar kışlık evlerine dönmeyince ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan ilçede koronavirüse yakalanma riski de arttı. Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınması da tedirginliği daha da artırdı. İlçe halkı büyük şehirlerden yazlık evlerine gelip, kalanlara tepki gösterdi.



Karavanda yaşadığını ve kalabalığa girmediğini ifade eden Tekin Çekin, "Didim'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. İstanbul'dan buraya veya İzmir'e gezmek için gelenler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.



GÜVENSİZ YER HALİNE GELDİ



Bodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren Recep Demir de, "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi 1500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.



İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen Necla Altuner ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.