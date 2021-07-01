Koronavirüs düşmanı molekül

Quercetin molekülünün 18 kat daha gelişmiş formu olarak sınıflandırılan ‘Isoquarcetin’ COVID-19 tedavisinde ‘yardımcı ajan’ olarak kullanılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki Teknopol İstanbul’da bir süredir yürütülen çalışmaların ardından bu molekülün üretimine de başlandı. Mikrobiyolog Doç. Dr. Ümit Savaşcı bu molekülün koronavirüslerle mücadelede etkili olduğunun kanıtlandığını belirterek “Isoquercetin formunun ülkemizde yerli imkanlarla üretilmiş olması sevindirici bir gelişme... Çünkü bu molekül dünyada az sayıda merkezde üretilebiliyor” dedi.

Doçent Dr. Savaşçı molekülün çok güçlü antiviral ve antioksidan etkisinin olduğunu da belirtti: “SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüslerin hücreye girişini ve çoğalmasını durdurduğu, pıhtılaşma ve aşırı immün yanıtı dengelediği ve ilaç adayı birçok molekül arasında fizyolojik dozlarda en güçlü etkiye sahip moleküllerden biri olduğu kanıtlandı.”

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