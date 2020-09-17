Koronavirüs denetimlerinde uyarı bu kez dronelardan geldi

Artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirler daha da sıkı hale geldi. ‘Sağlık için hepimiz için’ mottosuyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçedeki kamu kurumları ve esnaf denetlendi. Denetime bu kez dronelar da eşlik etti. ‘Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, maskelerimizi takalım’ anonsuyla Bağcılar’da dolaşan drone, vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.





DENETİMLERİN AMACI VATANDAŞI BİLİNÇLENDİRMEK

Denetimlere rutin olarak devam edildiğini ve vatandaşın kurallara uyduğunu gözlemlediklerini dile getiren Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Her geçen hafta özellikle bizim bölgemizde maske kullanımında vatandaşımızın ve esnafımızın yüzde 100’e yakın uyduğunu görüyoruz. Dezenfektan kullanımında da aynı şekilde uyum var. Bu bizim için sevindirici bir durum. Vatandaşımız bilinçleniyor zaten bu denetimlerin amacı da ceza yazmak değil bilinçlendirmek, rehberlik ve koordine etmek. Gün geçtikçe vatandaşımızın bu bilinci iyi bir noktaya geldi. Salgının da bu kontrollü yaşamla beraber azalacağını düşünüyoruz. Evde karantinada olan vatandaşlarımızın da denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyoruz. 22 mahallede, 26 ekiple beraber denetimlerimiz devam ediyor. Karantinadaki vatandaşlarımızın da bu süreci evlerinden çıkmadan geçirmeleri için el birliğiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

BİREYSEL HATALAR TOPLUMA MAL OLUYOR

Denetime katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Pandemi süreci topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor. Bireysel hata topluma da mal oluyor. Bu yüzden sürekli olarak denetimlerimiz dört bir koldan devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunuyoruz. Her geçen gün bunun daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Neredeyse maskesiz kimseyi görmüyoruz. Kontrollerimizde sürekli olarak hem dronela hem de ekiplerimizle denetimler yapıyoruz. Sürecin iyi gittiğini gördük ve inşallah bu sürecin sonucu gelene kadar da mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

DRONE’U GÖREN VATANDAŞLAR MASKELERİNİ TAKTI

Zabıta ekiplerine denetimler sırasında eşlik eden dronedan yankılanan ‘Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, maskelerimizi takalım’ anonsuyla maskesi çene altında olan birçok vatandaş uyarıldı.

Maskesi çenesi altındayken drone tarafından uyarılan Abdullah Dikbıyık, “Maskemi ben de hep takıyorum ama o sırada bir şey yiyordum. Droneların uyarılarda bulunması da çok güzel bir yöntem” ifadelerini kullandı.

Yine maskesi çene altındayken uyarılan Leman Keyik de, “Maske bana alerji yaptığı için arada bir indirip tekrar geri takıyorum. Uyarı sistemi güzel ve doğru olmuş” dedi.

Vatandaşlardan Yakup Ertürk, “Maske kullanmayanlara ceza gelsin. Kimisi çenesine, kimisi koluna takıyor, biz ağzımızı ve burnumuzu kapatarak geziyoruz. İlk günden itibaren maskemizi hiç çıkarmadık aynı hassasiyeti diğer vatandaşlardan da bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Sıtkı Azalp ise, “Güzel bir uygulama olmuş, insanların dikkatini çekmek için iyi bir fikir. İnsanların da kurallara uyması lazım. Ben de elimden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyorum” diye konuştu.