Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı'nın açıklaması bekleniyor
Vatandaşlar yeniden toplanacak Bilim Kurulu'nda alınacak kararları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun yeni toplantı tarihi araştırılıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, Bilim Kurulu toplantısı hakkında bilgi...
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün saat 19.00'da açıklama yapacak. İşte, haftanın Bilim Kurulu Toplantısından ayrıntılar...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.
Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.
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