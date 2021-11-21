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Koronavirüs aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi

#Işıl Dalgın#Koronavirüs#Aşı
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Işıl Dalgın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, “Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgın’ı kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi

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#Işıl Dalgın#Koronavirüs#Aşı

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