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GeriGündem 'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı
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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
Haber Giriş: 14.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı

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'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı

Hakkari'nin karlı dağlarında geçen yıl koronavirüs ile ilgili klip çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın’ın tedavisi evinde sürecek.

Korona var öpme klibi çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı

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