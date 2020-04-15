Korona tedavisi herkese ücretsiz

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı’nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanma söz konusu olduğunda, 4736 sayılı kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf olacak. Söz konusu birinci fıkrada, ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamayacağı düzenleniyor. Böylece koronavirüs tedavisinin herkes için ücretsiz olması sağlanacak. Düzenleme 1 Mart tarihinden itibaren geçerli sayılacak.