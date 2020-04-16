Korona kumarcılarına baskın

Kağıthane’de polis ekipleri, dün gece Çağlayan Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İşyerine giren polisler, 4 kişinin içeride kumar oynadığını belirledi. Kumar oynayan 4 kişiye, Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca 1225’er TL’den toplam 4900 TL, Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçu uyarınca da 789’ar TL’den toplam 3945 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi Yusuf Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

İHBAR YAĞDI

Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde bulunan işyerinde kumar oynandığı yönünde gelen bir başka ihbar üzerine de adrese baskın düzenlendi. İşyeri içerisinde alkol alan 3 kişiye 3 bin 180 TL’den toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri de mühürlendi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki kıraathaneye baskın düzenledi. İçeride oyun masaları olduğu ve 9 kişinin bulunduğu belirlendi. İçeride bulunan 9 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 180’er TL’den 28 bin 620 TL para cezası kesildi. Ruhsatı olmadığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.