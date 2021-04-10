Korona hakeminden sarı ve kırmızı kartlı uyarı

Karşıyaka Belediyesi tarafından belediye iştiraki Kent A.Ş.'ye bağlı Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Taypark kafeteryalarında pandemiye karşı farkındalık yaratmak amacıyla 'Korona Hakemi' uygulaması başlatıldı. Pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak vatandaşların rehavete kapılmasını önlemek amacıyla uygulanan yöntem ilgi topladı. Haftanın 3 günü uygulama kapsamında hakem forması giyen Yeşilçam oyuncularından Osman Cavcı, maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterileri düdük çalıp, sarı kart göstererek uyarıyor. Cavcı, mezurayla vatandaşlar arasındaki mesafeyi de ölçüyor.

Mizahi yolla vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Cavcı, "Bu uygulama özellikle çocukların çok dikkatini çekti. Çocuklar fotoğrafımı çekiyor ve korona kurallarına uyma konusunda yetişkinlerden daha dikkatliler. İzmir'in maviye dönmesi, normalleşmenin yaşanması için, korona kurallarına dikkat etmelerinin gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşların zaman zaman rehavete kapılarak maske ve mesafe konusunda dikkati elden bıraktıklarını vurgulayan Cavcı, şaka yollu uyarsalar da ceza yazılacağını sanan vatandaşların da olduğunu dile getirdi.

Emlak sektöründe çalışan Murat Yeşilada (37), uygulamanın sosyal mesafe, maske ve hijyen konularını hatırlatması açısından fayda sağladığını belirterek, "Hakemin müdahalesini severek izledik, hoşumuza da gitti. Amacına ulaşan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Biz elimizden geldiği kadar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz ama ne kadar dikkat etsek de bu tür uyarılar gerekebiliyor. Sadece Karşıyaka'da değil İzmir'in diğer ilçelerinde de uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yemek için gittiği restorana girerken maske takmayı unuttuğu sırada hakemi kendisine sarı kart gösterdiğini dile getiren Ali Erdoğan (47) ise "Gerçekten akılda kalıcı. Bir daha maskemi takmayı unutacağımı sanmıyorum. Kurallara dikkat etmemiz açısından fayda sağlayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara