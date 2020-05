Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Korona doğal bir virüs

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):





Bugün yaşadığımız salgın durumuna benzer viral kaynaklı büyük salgınlar dünya tarihinde çok defalar olmuştur. Örneğin iki yıl önce İspanyol Gribi salgının 100’üncü yılıydı. Bu salgından dünya nüfusunun neredeyse yüzde 5’i etkilenmişti. Yaşadığımız bu günler insanoğlunun felaketleri çok çabuk unuttuğunu ve gerekli hazırlıkları yapmadığını bir kez daha göstermiştir. Doğada bulunan virüsler her an mutasyona/değişime uğramakta ve daha dirençli hale gelebilmektedir. Ünlü bir bilim insanı Duncan J. McGeoch virüsleri ‘yaşam ağacının ökse otu’ olarak tanımlamıştır. Virüslerin neden olduğu salgın tehlikesi her zaman var olacaktır. Salgının yayıldığı Vuhan’da “Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences” adında bir virüs araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Bu merkezde 2015 yılından itibaren Çin’in ilk biyogüvenlik Düzeyi-4 (BSL-4) olan laboratuvarı bulunmaktadır. Şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar (Nature Medicine, Volume 26, Pages 450–452, 2020) virüsün, laboratuvarda üretilmiş (genetik mühendisliği ile) bir virüs olmadığını, doğal bir virüs olduğunu göstermektedir.



SOLARYUMUN ETKİSİ OLMAMALI

Semra ANTÇOK soruyor:

Solaryumun COVID-19 konusunda olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mı?



PROF. DR. AYNUR E. TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Bu konuda hiç yayın okumadım. Ancak olumlu veya olumsuz bir etkisi olmamalı.



‘SÜPER TAŞIYICI’ TÜRKİYE’DE YOK

Şaban ALAGÖZ soruyor:

Çocuklar neden ‘süper taşıyıcı’?



PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Bu hususta hep karışıklık oluyor. Virüsü kişilerin kimisi çok, kimisi az bulaştırıyor. ‘Süper taşıyıcı’ denen kişiler dünyada yaklaşık beş kişi. Bunların bir kısmı Güney Kore’de, en bilineniyse Çin’de virüsü 600 kişiye bulaştırdığı gösterilen 31 numaralı hasta. Diğer yerlerde, Fransa’da, Türkiye’de böyle bir ‘süper taşıyıcı’ kimse yok. Bunlar neden ve nasıl böyle ‘süper taşıyıcı’ oluyor çok bilmiyoruz. Damlacıkları çok uzağa atabildikleri için olduğunu zannediyoruz. Çocuklardaysa virüsün belirtisiz seyretme şansı daha yüksek. O yüzden hastalandığının farkına varmıyor ve tedbir almıyoruz. Tedbir almayınca da hızla herkese bulaştırabiliyorlar. Ancak bu, çocukları ‘süper taşıyıcı’ klasmanına sokmuyor.



DÜĞÜN KARARI İÇİN ERKEN

Aycan KESİCİ, Havva GÜNDOĞAN ve Hatice ERTAN soruyor:

Bir arkadaşımız düğün tarihini ertelemekle ilgili sormuş. Bizim de temmuz ve ağustos aylarında düğünlerimiz var. Halen sürecin ne olacağı hakkında çok çeşitli şeyler söyleniyor. Ertelememiz gerekiyor mu?



PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Daha o zamana çok var... Ramazan Bayramı ile ufak da olsa gevşeme başlayacak gibi görünüyor. Düğün sahipleri, onun sonucunu görüp öyle karar versinler.

