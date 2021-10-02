Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Süper Lige geri dönüyor Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Süper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...#Emre Belözoğlu
Oğuzhan Asiltürke veda Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri olduOğuzhan Asiltürk'e veda! Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu#Oğuzhan Asiltürk
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Doktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktıDoktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktı!#Litvanya
Korona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktıKorona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda... Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
61 ilin afet risk planı hazır Her türlü senaryo düşünüldü61 ilin afet risk planı hazır! Her türlü senaryo düşünüldü#İçişleri Bakanlığı
Volkan Demirelden çarpıcı istifa tespiti Kıyafetinden anladım...Volkan Demirel'den çarpıcı istifa tespiti! "Kıyafetinden anladım..."#Aykut Kocaman
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERGündem Haberleri

Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler!

#Korna#Motosiklet#Darp

Ataşehir'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki Doğukan Tepe'yi kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Eylül Cumartesi saat 01.30 sıralarında Ataşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe'nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe'ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Daha sonra ayılıp kaçmaya çalışan Tepe, otomobildeki 2 kişi tarafından yakalanarak tekrar dövüldü.

Son olarak çalılıkların arasına kaçarak kurtulmaya çalışan Tepe, yine saldırıya uğradı. Olayın ardından Doğukan Tepe şüphelilerden şikayetçi oldu.  Öte yandan Doğukan Tepe'nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasbedildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korna#Motosiklet#Darp