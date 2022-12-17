Korkutan yangın! İşletmeciden kundaklama iddiası

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İstanbul Levent’te her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Metrocity Alışveriş Merkezi’nin ek binasının çatısında bulunan gece kulübü Hugo Club İstanbul’da dün saat 12.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda çatı katını sararken, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. İtfaiye erlerinden bir kısmı alışveriş merkezindekileri tahliye ederken diğerleri de alevlere müdahale etti. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

‘ZARARIM 20 MİLYON TL’

Yangının çıktığı gece kulübüne 20 milyon TL üzeri yatırım yaptığını belirten işletmeci Burak Karabacak, “Ben zaten son zamanlarda istenmiyordum. Mahkeme iki ay önce mekânı mühürledi. Beni içeri bile almıyorlardı. O yangın nasıl çıkabilir? Kundaklandım. Her şeyim yandı kül oldu. 20 milyon TL’den fazla masrafım var” diyerek gözyaşı döktü.