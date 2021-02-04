Korkutan rakam

ASIL TEHDİT TÜTÜN

4 Şubat Dünya Kanser günü, toplumları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kanser önlenebilir ve önlenemeyen bir takım risk faktörleri içeriyor. Bu önlenebilir faktörleri toplum olarak ne kadar algılayabilirsek, kanserin artış hızını yavaşlatabiliriz. Kanserde en önemli faktör ne yazık ki tütün ve tütün ürünleri. Dünyadaki kanser ölümlerinin yüzde 22’sinden tütün ve tütün ürünleri sorumlu.

DÜNYADA 20 MİLYON

2020 yılında dünyada yaklaşık 20 milyon kişi kanser tanısı almış. 10 milyon kişi de kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş. 2014 yılında kanser tanısı alan kişi sayısı 14 milyon, hayatını kaybeden kişi sayısı 8 milyondu. Yani nüfusun ve yaşlanmanın artması oranı artırıyor.

YÜZDE 18’İ AKCİĞER

Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 233 bin kişi kanser tanısı almış. 126 bin kişi ise hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiş. Akciğer kanseri tüm dünyada en sık ortaya çıkan ikinci kanser. 2020 yılında dünyada 2 milyon 206 bin kişi akciğer kanserine yakalanmış. Tüm ölümlerin yüzde 18’i akciğer kanserine bağlı. Akciğer kanseri hastalarına sorduğunuzda yüzde 90-95’i sigara içtiğini söyler. Yüzde 5-10’u sigara içmeyen grup ancak onların tedavileri de sigara içenlere göre farklılık gösteriyor. İsmi akciğer kanseri olsa da bu kişiler kemoterapi ile değil de hedefli tedavi ile tedavi edilebiliyorlar. Bu önemli bir şans. Ayrıca son 10 yılda immüno terapiler de akciğer kanseri ile savaşmada rol alıyorlar.

Dünyada en sık görülen 5 kanser sırasıyla meme kanseri, akciğer kanseri, bağırsak kanseri, prostat kanseri ve mide kanseri. Türkiye’de her 4 kadın kanserinden biri meme kanseri. Erkeklerde her 4 erkek kanserinden biri akciğer kanseri. 2020’de 41 bin kişi akciğer kanseri, 25 bin kişi meme kanseri, 21 bin kişi bağırsak kanseri, 19 bin kişi prostat kanseri, 14 bin kişi tiroid kanseri tanısı aldı.

COVID-19’DAN KÖTÜ

11 ayda Türkiye’de COVID-19’dan 20 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, kanserden 2020 yılında toplam 126 bin kişi hayatını kaybetti. Bu da kanserin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.