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Korkutan patlama

#Üsküdar#Apartman#Patlama
Korkutan patlama

Üsküdar’da 5 katlı bir binanın 4’üncü katında dün doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. 4’üncü kat harabeye dönerken, patlamanın şiddetiyle çevre binalarda da hasar oluştu. Sokakta bulunan 5 bina tahliye edildi.

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İstanbul Üsküdar’a bağlı Validei Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak’taki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede, dün 13.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Bölgede yaşayanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtardı. 1’i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlamada binada büyük hasar meydana geldi. 4’üncü kattaki daire ise harabeye döndü. Çevredeki binalarda da hasar oluştu. Sokak savaş alanına döndü. Patlamanın meydana geldiği bina ile sokakta bulunan 4 apartmanda oturanlar tahliye edildi.

GECE YIKIM BAŞLADI

İncelemelerde patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.  Önce tedbir amaçlı binanın üst katları yıkıldı, ardından gece saatlerinde binanın tamamında yıkıma başlandı. Ev sahipleri yıkımı gözyaşlarıyla izledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gece çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yerlikaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın en kısa sürede binayı yenileyeceğini ve bu sürede kira yardımı yapacağını belirterek “14 daire sahibine 50’şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz” dedi.

'BOMBA ZANNETTİK'

Mahalle sakini Adem Coşkun, “3 bina yanda oturuyorum. Bomba patladı zannettik. Kendimizi dışarı attık ve bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı” dedi. İncelemeler sürerken, tahliye edilecek bina sayısının artabileceği belirtildi.

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#Üsküdar#Apartman#Patlama

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